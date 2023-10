information fournie par So Foot • 26/10/2023 à 19:34

Manchester City bannit deux supporters pour s’être moqué de Bobby Charlton

On touche pas aux légendes.

Le décès de Bobby Charlton, légende de Manchester United et de l’Angleterre, champion du monde en 1966, n’a pas ému tout le monde outre-manche. Deux jeunes supporters de Manchester City ont en effet été pris en flagrant délit de moquerie envers l’un des survivants du crash de Munich. « Manchester City peut confirmer que deux mineurs ont été identifiés en relation avec les chants ignobles entendus à l’Etihad Stadium lors de la mi-temps du match du week-end dernier contre Brighton & Hove Albion , a écrit le club dans un communiqué. Les individus en question ont été suspendus de tout match à domicile ou à l’extérieur et leurs coordonnées ont été communiquées à la police de Manchester qui enquête sur cette affaire. À l’issue de l’enquête en cours de la police, ces personnes seront soumises à la procédure officielle de sanctions et d’interdictions du club. »…

TB pour SOFOOT.com