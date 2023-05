information fournie par So Foot • 04/05/2023 à 12:24

Manchester City annonce ses buteurs avec des dessins réalisés par des enfants

« Dans le cœur des enfants », comme disait Charles.

Il fait bon d’être supporter de Manchester City en ce moment. Victorieux de West Ham (3-0) mercredi soir, les Sky Blues ont récupéré leur fauteuil de leader avec la manière. La performance se fait aussi sur leurs réseaux sociaux avec un geste qui donne le sourire. Les trois buts de Nathan Aké, Erling Haaland et Phil Foden ont en effet été annoncés à l’aide de dessins réalisés par des enfants d’une école primaire de Manchester, la Cravenwood Primary Academy. Cette initiative est en lien avec l’association City in the Community qui appartient au City Football Group.…

MLM pour SOFOOT.com