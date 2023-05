information fournie par So Foot • 30/05/2023 à 16:43

Manchester City annonce la prolongation de Khadija Shaw avec un lapin

Elle n’a pas posé de lapin.

Manchester City a annoncé la prolongation de contrat pour deux saisons supplémentaires de Khadija Shaw, la deuxième meilleure buteuse du championnat. Surnommée Bunny Show par le club et les supporters, la Jamaïcaine a officialisé la nouvelle dans une vidéo peu commune. Dans un clip, des plans où elle apparaît avec un lapin sur l’épaule puis dans ses bras sont entrecoupés par ses performances sur le terrain. L’ancien bordelaise s’est dite fière de continuer à jouer sous les couleurs du club et a assuré donner son maximum pour remporter des trophées et faire vibrer les supporters.…

AC pour SOFOOT.com