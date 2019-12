Malus auto : le barème culminerait à 20 000 euros en 2020

La proposition figure dans un amendement au projet de budget 2020, dont l'examen s'achève jeudi à l'Assemblée nationale. Le quotidien économique Les Échos précise que le texte contient un nouveau barème du malus culminant à 20 000 euros pour les voitures émettant plus de 184 g/km de CO2, contre 12 500 euros au maximum aujourd'hui pour les voitures émettant plus de 172 g/km.50 millions d'euros de recette supplémentaire attendusLe ministre de l'Économie Bruno Le Maire avait déclaré le mois dernier vouloir déplafonner le malus automobile, constatant qu'au-delà de 173 grammes de CO2 émis par kilomètre il ne progressait plus. Ce déplafonnement doit rapporter 50 millions d'euros qui financeront deux fonds pour les sous-traitants de la filière automobile. M. Le Maire avait d'autre part proposé que les publicités pour l'automobile indiquent « que tel véhicule a un impact négatif sur l'environnement » en se référant aux domaines du tabac et de l'alcool. Enfin, le ministre français plaide pour une remise en question de la règle européenne qui lie les émissions de CO2 au poids des véhicules.