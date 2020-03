Mali : un dimanche de vote surréaliste

Drôle d'ambiance ce dimanche au Mali. Alors que le pays annonce le décès d'un malade du Covid-19 et l'augmentation rapide du nombre de cas, le président Ibrahim Boubacar Keïta a décidé de maintenir les élections législatives ce dimanche 29 mars. L'autre épreuve à laquelle est confronté le pays, c'est la disparition depuis mercredi dernier du leader de l'opposition Soumaïla Cissé, enlevé « vraisemblablement » par une branche d'Al-Qaïda en pleine campagne électorale dans le centre du Mali. Ce soir, beaucoup auront les yeux rivés sur le taux d'abstention qu'on redoute déjà très élevé.

Des violences persistantes dans le pays

Le scrutin se tiendra bel et bien, « dans le respect scrupuleux des mesures-barrières », a insisté le chef de l'État malien dans une déclaration faite le 25 mars. Les Maliens sont donc appelés à élire leurs députés pour renouveler les 147 sièges du Parlement en deux tours, ce dimanche et le 19 avril. Les bureaux de vote seront ouverts en principe de 8 heures à 18 heures GMT. Mais on sait d'ores et déjà que le scrutin ne se tiendra pas partout, alors qu'une large partie du territoire est en proie à des violences quasi quotidiennes. Les quelque 200 000 déplacés que compte le pays ne pourront en tout cas pas voter, car « aucun dispositif n'a été établi », selon un responsable du

