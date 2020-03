Mali : Soumaïla Cissé, un enlèvement sans précédent

Il était aux alentours de 15 heures mercredi 25 mars quand les deux 4×4 composant la délégation du candidat Soumaïla Cissé, président de l'Union pour la République et la démocratie (URD) et chef de file de l'opposition malienne, en campagne pour les élections législatives dans le cercle de Niafunké, quittait Saraféré pour se rendre à Koumaïra à moins d'une vingtaine de kilomètres de là. Depuis, plus aucune nouvelle du président de l'URD, son téléphone ainsi que ceux des douze personnes qui l'accompagnaient sont injoignables. La délégation n'arrivera jamais à destination, et à Bamako, l'alerte est donnée via un communiqué diffusé par le parti du candidat. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle se propage comme une traînée de poudre et les interrogations succèdent à l'étonnement : qui sont ceux qui ont enlevé Soumaïla ? Pour quelle raison ? Comment va-t-il ?

Les fake news annonçant la libération de Soumaila Cissé envahissent la Toile, rapidement démenties par l'URD, qui, le mercredi au soir, crée une cellule de crise dans le QG du parti politique.

Confirmation

Le gouvernement malien confirme l'enlèvement du chef de file de l'opposition via un communiqué télévisé sur la première chaîne publique malienne ORTM, assurant les Maliens que lui tout autant que les partenaires internationaux « appliquent toutes les dispositions pratiques pour retrouver les portés disparus et les ramener à leur famille ».

