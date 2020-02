Mali : le plus lourd tribut de la crise est payé par les civils

Serval, Épervier, Barkhane, la Minusma et le G5 Sahel? Aucune de ces forces armées ne semble venir à bout du terrorisme au Mali, malgré un déploiement qui s'intensifie d'année en année. Pire, 2019 constitue l'année la plus meurtrière notamment pour les civils au Mali, et ce, depuis le début des violences en 2012. D'après le nouveau rapport de l'ONG Human Rights Watch sur le Mali publié ce 10 février, 456 civils maliens auraient perdu la vie cette année. Épicentre des violences ? « La région centrale du Mali », où « des groupes armés tuent, mutilent et terrorisent des communautés, apparemment sans craindre de devoir rendre des comptes », a déclaré Corinne Dufka, directrice de Human Rights Watch pour l'Afrique de l'Ouest et autrice du rapport dans un communiqué.Groupes islamistes et communautaristes se superposentLes témoignages des 150 victimes et témoins d'exactions, des leaders des communautés peule et dogon, des responsables des services sécuritaires et judiciaires et des experts sont formels. « La violence qui touche le centre du Mali s'est intensifiée progressivement depuis 2015, quand des groupes islamistes armés alliés d'Al-Qaïda ont commencé leur descente du nord vers le centre du pays », peut-on lire dans le rapport intitulé « Combien de sang doit encore couler ? »Lire aussi Mali : chronique d'un enlisement parti pour durerAprès l'apparition, la même année, du groupe du prédicateur radical Amadou Koufa,...