Malgré un regain de Covid-19, Easyjet confirme sa reprise

Le transporteur aérien britannique prévoit pour cet été une capacité de transport de 60% comparé à son niveau de l'avant pandémie, en forte hausse par rapport au trimestre précédent.

(Photo d'illustration) ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Easyjet se relève peu à peu de la crise. Le transporteur aérien britannique a indiqué mardi 20 juillet tabler pour la période de juillet à septembre, son quatrième trimestre décalé, sur une capacité de transport de 60% comparé à son niveau de l'avant pandémie. Cela marque une accélération comparé à une capacité de 4,5 millions de sièges enregistrée au troisième trimestre terminé fin juin, soit 17% de sa capacité au troisième trimestre décalé 2019, avant la pandémie.

L'augmentation attendue des passagers et des capacités se fonde sur la levée de nombreuses restrictions aux déplacements internationaux ces derniers mois, avec les progrès de la campagne vaccinale, et en dépit d'un regain de cas de Covid-19.

Une reprise conforme aux attentes

La compagnie, durement touchée comme le reste du secteur par la pandémie, a réalisé pour les trois mois terminés fin juin un chiffre d'affaires de 212,9 millions de livres, en très forte hausse comparé à la même période en 2020 (7,2 millions).

Ces trois mois de l'an dernier avaient été marqués par le premier confinement au Royaume-Uni et dans de nombreux pays, avec un effondrement du trafic aérien, Easyjet rappelant que sa flotte avait été clouée au sol à l'exception de deux semaines. Sa perte avant impôts pour le trimestre a diminué de 8% sur un an à 318,3 millions de livres , conformes aux attentes des analystes, note Laura Hoy, de Hargreaves Lansdown.

Easyjet, qui s'était montré ces derniers mois prudent sur les perspectives de redémarrage du trafic aérien pour l'été, avait déjà accumulé 549 millions de livres de perte nette au premier semestre, aggravée par rapport aux 324 millions affichés un an plus tôt, en raison d'un trafic encore largement déprimé.

Easyjet "prêt pour l'après-pandémie"

Mettant en avant notamment d'importantes réductions de coûts et une utilisation réactive de son réseau pour ajuster ses offres de vols là où la demande était la plus forte en Europe, le directeur général Johan Lundgren affirme dans le communiqué que la compagnie ressortirait de la pandémie "avec des gains de long terme" . "Si nous savons que la route de la reprise sera sinueuse", le transporteur est "transformé et prêt pour l'après-pandémie", ajoute-t-il.

Le groupe met par ailleurs en avant d"'importantes liquidités 2,9 milliards de livres". Le titre s'appréciait de 1,84% à 784,20 pence vers 08H00 GMT à la Bourse de Londres.

"Du point de vue des profits, le troisième trimestre (décalé) d'Easyjet a été une nouvelle déception, mais au regard des changements constants dans les restrictions aux voyages le groupe a su atteindre ses prévisions de capacités" , remarque Laura Hoy.

"L'incertitude sur les restrictions des déplacements garde de nombreux voyageurs à la maison, particulièrement au Royaume-Uni, ce qui a amené Easyjet à se focaliser sur les vols intra européens", qui représenteront l'essentiel de son trafic estival , conclut l'analyste.