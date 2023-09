Malgré sa démission, Luis Rubiales continue de se défendre

Creuse encore et encore.

À force de déraper, on commence à se demander si Luis Rubiales est vraiment atteint de maladresse ou s’il cherche constamment les ennuis. Après avoir démissionné de son poste de président de la Fédération espagnole, il a accordé un entretien à Piers Morgan qui sera diffusée ce mardi soir. Là encore, l’ancien boss de la RFEF pratique la politique de la terre brûlée et semble plus proche de la provocation que des plates excuses.

The Sun a dévoilé en avant-première les coulisses de cette conversation et son contenu. « Il n’y a eu aucun préjudice, aucun contenu sexuel, aucune agression, rien de tout cela » , réplique Luis Rubiales à plusieurs reprises. « La signification du baiser pour Jenni aurait été exactement la même que celle d’un baiser pour l’une de mes filles. Entre amis et famille, c’est très, très courant » , explique-t-il, se dédouanant à chaque nouvelle charge du journaliste. Selon l’ex-dirigeant espagnol, son seul tort est de n’avoir pas réagi de manière assez « solennelle, froide et diplomatique » .…

EL pour SOFOOT.com