information fournie par So Foot • 30/06/2024 à 16:06

Malgré la déroute italienne, Luciano Spalletti confirmé à la tête de la Nazionale

Bien loin de 2021.

L’Italie a vécu un véritable cauchemar ce samedi soir à Berlin, totalement surclassée par une Suisse qui n’a jamais tremblé (2-0), et globalement supérieure dans tous les domaines. À qui la faute ? À un effectif limité ? À de mauvais choix du sélectionneur ? Gabriele Gravina, président de la Fédération italienne, et Luciano Spalletti étaient devant les journalistes ce dimanche pour tenter d’apporter des premières réponses. « Nous sommes tous responsables, dirigeants, joueurs, entraîneur » , a d’abord lâché Gravina, qui a néanmoins confirmé Spalletti dans ses fonctions, au moins jusqu’au Mondial 2026. « Hier soir, nous avons eu une longue conversation avec le coach. Je suis très pragmatique et je pense que ce serait une erreur de quitter un projet à long terme après 8 mois, dès les premières difficultés. Il y aura une profonde réflexion à mener. […] Les Mbappé, les Ronaldo ne vont pas fleurir en 60 jours, mais il y a du talent dans le football italien, il y a certainement un travail de valorisation de ce talent à mener » , a expliqué le dirigeant.…

AL pour SOFOOT.com