MALAYSIA AIRLINES EN FAILLITE SI LE PLAN DE RESTRUCTURATION ÉCHOUE, SELON LE DIRECTEUR GÉNÉRAL KUALA LUMPUR (Reuters) - Malaysia Airlines devra cesser ses activités si ses créanciers n'approuvent pas le nouveau plan de restructuration, a déclaré son directeur général dans une interview publiée samedi. Un groupe de créanciers a rejeté le plan de la compagnie, qui a indiqué vendredi qu'elle risquait ainsi de ne plus pouvoir honorer ses échéances de remboursement de sa dette. Le directeur général de Malaysia Airlines, Izham Ismail, a déclaré que le groupe n'aurait "pas d'autre choix que de fermer", en cas de rejet du plan. "Certains créanciers l'ont déjà accepté. D'autres résistent encore et un autre groupe est encore à 50/50", a-t-il souligné dans une interview accordée à l'hebdomadaire The Edge. Ce plan prévoit une restructuration du bilan de la compagnie sur cinq ans et son retour à l'équilibre en 2023. Il repose sur une hypothèse de retour au deuxième ou au troisième trimestre 2222 au niveau du trafic aérien domestique et dans l'Asie du Sud-Est de 2019. Il passe également par une injection d'argent frais par son actionnaire principal, le fonds public Khazanah Nasional, afin de soutenir l'activité de la compagnie au cours des 18 prochains mois. (Joseph Sipalan et Anshuman Daga, version française Jean-Michel Bélot)

