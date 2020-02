Malawi : Peter Mutharika fait appel de l'annulation de sa réélection

C'est devant la Cour suprême que, ce vendredi, le président Mutharika a introduit son action en annulation de la récente décision de la Cour constitutionnelle du pays qui a requis un nouveau scrutin dans les 150 jours. Auparavant, selon des documents judiciaires, la commission électorale du Malawi avait demandé à la Cour constitutionnelle de suspendre son arrêt historique qui a invalidé la réélection de Peter Mutharika, Jane Ansah, présidente de la commission électorale, a réclamé une ordonnance « suspendant la mise en ?uvre du jugement de la Cour constitutionnelle », qu'elle accuse d'avoir « outrepassé ses droits » en ordonnant une enquête sur « la compétence et la conduite » des sept membres et du personnel de la commission électorale. Peter Mutharika, au pouvoir depuis 2014, avait été réélu avec 38,5 % des voix, soit 159 000 voix d'avance seulement sur le chef de l'opposition Lazarus Chakwera, qui avait dénoncé des fraudes et saisi la justice.Lire aussi Malawi : la présidentielle de mai 2019 retoquéeEt pourtant, les protestations persistentEnsuite, des militants, qui avaient organisé des manifestations de protestation contre les résultats de la présidentielle, ont menacé d'en organiser une nouvelle série si la commission électorale ne démissionnait pas. Ce sera « la plus grosse, la mère de toutes les manifestations au Malawi », a averti, vendredi, Gift Trapence, vice-président de l'organisation Human Rights...