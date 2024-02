Malakoff : Yes we CAN !

Abdoulaye Touré et Mouctar Diakhaby dans le onze de la Guinée, Émerse Faé sur le banc de la Côte d'Ivoire : le quartier de Malakoff, à Nantes, possède trois représentants en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations. Une fierté pour la cité, où les trois hommes ont encore beaucoup d'attaches.

« C’était un mercredi. J’habitais au dixième étage de mon immeuble. Je voyais bien le quartier de là-haut, et notamment notre terrain et l’arrêt de bus. Personne sur notre terrain. Pas normal pour un mercredi. Je me mets à une autre fenêtre et je les vois tous à l’arrêt de bus. Là, je prends mon sac, mes crampons et j’y cours. Ils allaient tous à une détection du FC Nantes. J’y suis allé, et ma vie a changé à partir de mes 11 ans, chez les U13 du FC Nantes. » En 2019, Émerse Faé racontait dans ces colonnes le jour 1 de ce qui deviendrait sa carrière professionnelle. Cet immeuble en haut duquel tout a commencé, c’est « la Banane », qui longe la rue d’Angleterre, artère principale du quartier de Malakoff à l’est de Nantes. Comme les Dervallières ou Bellevue à l’autre extrémité de la ville, cette cité n’a pas bonne presse : cette semaine encore, un incendie y a causé la mort d’un octogénaire, et la police judiciaire a envoyé deux hommes du quartier en détention pour une affaire de stups. Mais loin de la rubrique faits divers, le mois de janvier a été historique pour les riverains : à l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations disputée actuellement en Côte d’Ivoire, Faé et deux de ses « petits frères » de Malakoff font actuellement rayonner le quartier à l’étranger.

Quand la Guinée joue, on se regroupe, on va tous chez la daronne d’Abdou. Avec le temps, cette habitude s’était un peu perdue, mais grâce à la CAN, on a retrouvé ça.…

(1) La Guinée affronte la République démocratique du Congo ce vendredi à 21h ; la Côte d'Ivoire joue le Mali samedi à 18h. En cas de qualifications, les deux nations se rencontreraient en demi-finales.

