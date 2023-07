Mais qui va aller supporter les Bleues à l’autre bout du monde ?

Illustration during the FIFA World Cup 2022, Quarterfinal match between France and England at Al Bayt Stadium on December 10, 2022 in Al Khor, Qatar. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport)

La France lance son Mondial dans cinq jours, face à la Jamaïque. Si les groupes de supporters n’ont pas organisé de déplacement collectif, les Bleues pourront malgré tout compter sur le soutien de quelques motivés qui, malgré la distance et les dépenses engendrées, ont décidé de les accompagner Down Under.

Faut-il y voir un signe ? C’est sur la pelouse du flambant neuf Sydney Football Stadium, inauguré en septembre 2022, que l’équipe de France entrera dans sa Coupe du monde, dimanche (12h, heure française) contre la Jamaïque. Couleur commune aux trois clubs résidents de l’enceinte, à savoir les Roosters (rugby à XIII), les Waratahs (rugby à XV) et le Sydney FC (foot), le bleu habille l’immense majorité des 42 500 sièges installés en tribunes. Les joueuses d’Hervé Renard évolueront donc dans un environnement qui, au moins, ne leur sera pas hostile visuellement parlant. Mais du bleu, on espère aussi en voir porté par les supporters présents ce jour-là et les suivants. La communauté française basée en Australie devrait se mobiliser, surtout qu’elle est bien implantée en Nouvelle-Galles du Sud. Dominique Garnier et les expatriés sont ainsi attendus de pied ferme pour pousser les Tricolores. Et ce, d’autant plus que les fans vivant dans l’Hexagone ne seront, a priori, guère nombreux à faire le déplacement.

Distance, coût exorbitant et vacances d’été, le cocktail fatal

Quelque 17 000 kilomètres séparent Paris de Sydney. Il faut compter au bas mot 24 heures de vol pour relier ces deux villes, avec une escale en Asie du Sud-Est. Un voyage extrêmement long et éreintant. Au coût exorbitant, aussi, ce qui explique en partie pourquoi les associations de supporters des équipes de France n’ont pas proposé de déplacement groupé à leurs adhérents. « Nous n’organisons rien de particulier. La seule chose que nous pouvons faire, c’est aider ceux qui seront sur place à avoir des billets facilement » , déclare Olivier, responsable des Baroudeurs. « Le coût du voyage a été plus que dissuasif » , embraye Fabien Bonnel, porte-parole des Irrésistibles Français. Seul adhérent des IF à se rendre en Australie, Philip voit un autre élément susceptible de refroidir les ardeurs des éventuels volontaires : « Il faut accepter de sacrifier ses vacances d’été, et ce n’est pas simple. En France, on a l’habitude de louer une maison, pour partir en famille ou entre amis. Les Anglais et les Allemands n’ont pas la même culture, ils p

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com