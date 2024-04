Mais qui est Arne Slot, le potentiel nouveau mage de Liverpool ?

À la recherche du successeur de Jürgen Klopp, Liverpool a semble-t-il jeté son dévolu sur un coach aussi méconnu que prometteur : Arne Slot. Encore adjoint il y cinq ans, l’entraîneur de Feyenoord a d’abord fait ses classes à Alkmaar avant de faire le grand saut sur la scène nationale. L’heure sera-t-elle désormais au saut dans l’inconnu ?

Le départ annoncé de Jürgen Klopp en fin de saison a ému plus d’un supporter de Liverpool. Il a aussi implicitement provoqué un grand remue-ménage autour du nom de son successeur. Si on a pu entendre de nombreux patronymes circuler, notamment ceux de Xabi Alonso et Ruben Amorim, c’est celui d’Arne Slot qui semble tenir la corde depuis quelques jours. Inconnu au bataillon pour beaucoup il y a encore une semaine, le sosie non officiel de Brad Friedel mérite bien sa présentation, surtout s’il est amené à s’asseoir sur le banc d’Anfield Road lors des prochaines saisons.

→ C’était un bon joueur de deuxième division

Son nom ne vous évoque sûrement pas grand-chose comme coach, mais certainement encore moins comme joueur. S’il a longuement évolué en Eredivisie, avec le Sparta Rotterdam et NAC Breda notamment, c’est surtout en deuxième division qu’il a essentiellement brillé (tiens, déjà un point commun avec Jürgen Klopp), avec son club de cœur, le PEC Zwolle. Double champion de la catégorie, en 2002 et 2012, il a même été élu meilleur joueur du championnat, grâce à une saison à neuf buts et neuf passes décisives, un an avant sa retraite, en 2013. Toujours sous les couleurs de Zwolle, avec qui il aura disputé 176 matchs pour 52 réalisations et 30 passes décisives. Milieu offensif à l’aise ballon au pied, il a même laissé un petit héritage au monde du football avec la « Arne pass » qui consiste à jouer dos au but pour libérer et servir un ailier sur le côté.…

