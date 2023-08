Mais que vient faire Carlos Tévez à Independiente ?

Après une première expérience d’entraîneur contrastée l’an passé à Rosario Central, Carlos Tévez va relever un immense défi en Argentine : sortir le mythique club d’Independiente d’une crise profonde et vaincre le scepticisme des supporters et des médias.

« Je mets ma carrière d’entraîneur en jeu. Cette responsabilité me revient, car j’ai les couilles de l’assumer. Je ne viens pas ici pour déconner ou gagner de l’argent, mais pour travailler et essayer de sortir le club de cette situation. » Mâchoire serrée, sourcils froncés et regard toujours planté dans les yeux de son interlocuteur, Carlos Tévez a des messages à faire passer. Ils sont autant destinés aux 150 journalistes regroupés face à lui dans les entrailles de l’Estadio Libertadores de América qu’aux supporters qui bouillonnent depuis l’annonce, mardi, de sa nomination sur le banc du CA Independiente, en Argentine. Quarante-huit heures après la démission du coach Ricardo Zielinski, suivie le lendemain de celle du directeur sportif Pablo Cavallero, l’Apache débarque chez un « géant endormi » , ainsi qu’il l’a lui-même qualifié. Un club qui a décroché sept fois la Copa Libertadores (un record) et lutte désormais pour ne pas descendre en D2, plombé par une gestion calamiteuse et une dette d’environ 18 millions d’euros.

Tévez paye son lien très fort avec Boca Juniors, un rival historique. Ce qui joue contre lui, c’est aussi son inexpérience en tant que coach.…

Par Thomas Broggini, à Buenos Aires pour SOFOOT.com