Mais pourquoi Spierings quitte déjà Lens ?

Ce fut très bref : arrivé en juin à Lens, Stijn Spierings va, sauf grosse surprise, déjà retourner à Toulouse. Comment en est-on arrivé là ?

Nous sommes le 23 juin dernier. Au-delà du fait que Zinédine Zidane fête ses 51 ans, c’est un jour très important dans le Pas-de-Calais. Quelques semaines après la fin d’une saison historique, qui l’a vu terminer à un point du PSG tout en étant loué partout dans le pays pour son jeu et son état d’esprit, le RC Lens passe déjà à l’opus 2023-2024. La saison de tous les dangers pour certains, de la confirmation pour d’autres ou encore de toutes les excitations avec la Ligue des champions en ligne de mire.

Habitué, à raison, à être loué pour sa communication, le club sang & or annonce la première étape de son MERCATour 2023. L’idée ? Présenter les nouvelles recrues dans des endroits symboliques de la région, tout en donnant rendez-vous aux supporters. Si le nom et le standing d’une première recrue ne sont pas censés annoncer la couleur pour la saison à venir, ils sont tout de même un marqueur important pour donner un premier élan : « La première pièce de la collection 2023-2024 dévoilée au Louvre-Lens » , détaille le RCL. Avec, quelques heures plus tard, Stijn Spierings présenté, grand sourire aux côtés d’Arnaud Pouille, le DG, et Grégory Thil, directeur technique en charge du recrutement. « L’art et la manière d’accueillir » , s’enthousiasme le RC Lens sur ses réseaux sociaux.

L'art 🖼️ et la manière d'accueillir 🤝#MercaTour2023 #FierDEtreLensois @MuseeLouvreLens pic.twitter.com/QW6rzXrz4m…

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com