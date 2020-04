« Mais où sont passés les respirateurs du stock national ? »

Le député Jean-Pierre Door le 24 février 2020. © LUDOVIC MARIN / AFP

Petit retour en arrière : le 3 mars, le député Les Républicains Jean-Pierre Door interpelle Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé depuis mi-février. La France comptabilise alors 204 cas de Covid-19 dont 4 décès. L'élu du Loiret lui parle de l'« héritage » en matériel médical constitué et légué par les gouvernements précédents : « En 2006, 200 millions de masques FFP2 et 6 000 respirateurs ont été stockés. Je souhaiterais savoir ce qu'ils sont devenus, quel est leur état. [...] Une gestion de crise ne s'improvise pas. Le problème, c'est de dire que la gestion n'est pas seulement sanitaire mais aussi politique. »

Le ministre de la Santé va lui répondre, évidemment, mais à côté : il annonce la publication d'un décret permettant la réquisition des stocks de masques sur le territoire... Rebelote le 23 avril, à la suite de la publication de notre enquête, sur l'achat massif de respirateurs, jugés inadaptés par de nombreux professionnels. Membre de la mission d'information sur la gestion du Covid-19, Jean-Pierre Door interroge Jérôme Salomon, le directeur de la Santé. Pas plus d'éléments.

« Je n'ai toujours aucune réponse. Il y avait 6 000 respirateurs destinés à la réanimation, dans le stock national de l'Eprus (Établissement de préparation et de réponse aux urgences,

