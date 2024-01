Quiz : les usages de votre carte bancaire en disent long sur vous, faites le test !

(Crédits photo : Adobe Stock - Homme satisfait de l'agilité et des avantages de sa carte bancaire)

La relation que vous avez avec votre carte bancaire révèle votre degré de digitalisation et votre agilité avec le numérique, mais pas que ! Avez-vous un profil frileux, débrouillard ou carrément expert avec votre carte bancaire au point de l'utiliser de manière 100% dématérialisée, à l'autre bout du monde sans stress, voire de renoncer définitivement à son support physique ? Courses, voyages, opérations bancaires : on passe en revue tous les moments clés de votre quotidien et de vos loisirs pour définir votre profil.

Le type d'utilisation de votre carte bancaire serait-il un marqueur de votre mode de vie ?

Voici les différents scénarios pour lesquels vous sollicitez généralement votre carte bancaire, en commençant par les plus historiques et traditionnels et en finissant par les plus digitaux et disruptifs :

Le retrait d'espèces aux distributeurs automatiques de billets (DAB).

Le paiement physique avec saisie du code confidentiel.

Le paiement en ligne avec saisie des données bancaires de la carte (16 chiffres + code CVC à 3 positions).

Le paiement sans contact jusqu'à 50 euros : qui a représenté en 2022 dans les paiements de proximité réalisés par carte plus de 6 transactions sur 10 (1).

La carte bancaire enrôlée dans le smartphone (option wallet) : les transactions via paiement mobile ont enregistré une hausse de 137% en 2022 vs 2021, preuve d'un changement profond des usages bancaires des particuliers (1).

La carte bancaire 100% dématérialisée (sans support physique).

Il est possible d'alterner entre ces différences manières d'utiliser votre carte bancaire mais les réflexes les plus courants que vous avez lors de vos transactions au quotidien témoigneront du niveau de confiance que vous avez en elle et de votre mode de vie.

La carte bancaire : simple moyen de paiement ou fidèle assistante de tous vos projets ?

Si vous recherchez avant tout dans une carte bancaire un simple moyen de paiement sécurisé, et fluide et de retrait d'espèces, c'est que vous êtes un utilisateur axé sur les opérations bancaires classiques.

Si une carte bancaire doit vous permettre de passer en plus des commandes en ligne, c'est que la démarche digitale avec tout ce qu'elle comporte de performance et de fiabilité correspond plutôt bien à vos usages bancaires habituels.

Si une carte bancaire doit vous fournir, en plus de l'essentiel, des avantages étendus tels que : plafonds de retraits et de paiement maximisés, assurances, autorisations de découvert plus importantes, conditions tarifaires avantageuses sur les retraits de devises et paiements à l'étranger, reversement d'euros via le cashback , c'est sans doute parce que vous faites partie de ces utilisateurs nomades prévoyants et demandeurs d'une qualité de service remarquable !

Enfin, si votre carte bancaire n'est plus forcément un objet à détenir sur vous mais qu'elle peut être intégrée naturellement dans votre smartphone (soit en complémentarité, soit en remplacement de votre carte physique), c'est que vous attendez de l'efficience et surtout moins de contraintes.

Vous et votre carte bancaire êtes plus ou moins liés mais c'est vous qui mettez le curseur sur le degré de liberté et de flexibilité dont vous souhaitez bénéficier. Il vous revient le choix de faire évoluer votre relation bancaire et vos pratiques digitales pour des avantages toujours plus concrets au quotidien !

Ces formats interactifs vous plaisent ? Découvrez-en d'autres

Arnaques et fraudes en ligne : testez vos réflexes !

Lors des soldes ou des courses au quotidien : quel "Smart shopper" êtes-vous ?

(1) https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/en-2022-la-carte-bancaire-est-restee-le-moyen-de-paiement-central-dans-les-depenses-du-quotidien-en