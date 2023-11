Maillots de Messi et Ronaldo R9 signés, cadre Boca-River… Découvrez notre incroyable vente aux enchères spéciale Brésil vs Argentine !

Jamais deux sans trois. Après le succès des deux dernières ventes en ligne avec Catawiki, plateforme d’enchères pour les collectionneurs et amoureux du sport vintage et partenaire historique de notre Incroyable Brocante Sports, on remet ça . Avec un thème bien alléchant : une vente de souvenirs sportifs spéciale Brésil vs Argentine. Au menu donc, plus d’une trentaine d’objets et autant de pépites. Voici notre top 5.

On débute avec un classique : le maillot 2006-2007 de la sélection brésilienne floqué Ronaldo numéro 9 dans le dos et signé par la légende (photos et certificat d’authenticité à l’appui). Prix final estimé par l’expert Catawiki : 750-1000 euros. …

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com