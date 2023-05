Maillot PSG 1982, cadre Zidane signé... découvrez notre incroyable vente aux enchères !

Vous n’habitez pas en Île-de-France ? Vous êtes partis en week-end prolongé ? Vous ne pourrez donc pas passer une tête à la nouvelle édition de notre Incroyable Brocante Sports de ce dimanche (9h-19h) à Ground Control (Paris XII) ? Aucun souci.

En marge de cet événement physique, et comme depuis la deuxième édition, So Foot et son partenaire Catawiki, plateforme d’enchères pour les collectionneurs et amoureux du sport vintage, présentent une nouvelle vente en ligne de 27 pépites multisports. À découvrir ici. Côté foot, on est plutôt pas mal loti avec de belles choses comme un maillot de l’équipe de France 1980 , manches longues, porté lors des qualifications pour la Coupe du monde 1982. Enchère en cours : 110 euros.…

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com