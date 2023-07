Mahrez à Al-Ahli : l'argent, mais pas seulement

L'Arabie saoudite s'est offert une nouvelle tête de gondole ce vendredi, avec l'arrivée à Al-Ahli de Riyad Mahrez. Plus qu'une histoire d'argent, ce transfert a aussi une envergure symbolique, voire politique, puisqu'il confirme une fois de plus que la Saudi Pro League cherche à attirer les meilleurs joueurs musulmans et/ou africains de la planète.

Mais où va s’arrêter l’Arabie saoudite ? Voilà sans doute la question qui taraude les esprits de tous les directeurs sportifs européens en ce mercato d’été 2023. Chaque jour qui passe semble en tout cas nous faire comprendre quelque chose : les clubs saoudiens n’en sont qu’au début de leur développement astronomique, et il faut s’attendre à tout, même à ce que des joueurs dans la force de l’âge décident de filer dans la péninsule Arabique. Ce vendredi, c’est Riyad Mahrez, 32 ans seulement, qui a lui aussi choisi de tenter l’aventure de la Saudi Pro League. Surprenant car, même si l’Algérien a vécu une saison en dents de scie, parfois trop souvent mis sur le banc par un Pep Guardiola borné mais triomphal, il aurait pu rendre bien des services à d’autres écuries du gratin européen. Le PSG a par moments été lié au joueur – et l’association aurait eu du sens, Mahrez étant natif de Sarcelles et Paris en quête d’éléments offensifs pour remplacer Lionel Messi –, mais c’est bel et bien Al-Ahli qui a raflé la mise.

Un volet culturel et symbolique à prendre en compte

Ne soyons pas dupes : le virevoltant gaucher va forcément remplir son compte en banque (il devrait toucher un salaire de 35 millions d’euros par an contre un peu plus de 9 millions annuels à Manchester City), mais ce transfert revêt une dimension encore plus importante. En investissant massivement dans le sport, dans une quête de diversification de son économie afin de s’extirper de la rente pétrolière, l’Arabie saoudite sait qu’elle doit trouver des têtes d’affiche pour crédibiliser son projet. Et quoi de mieux que d’attirer des joueurs musulmans, qui verraient en ce pays une sorte d’eldorado, et surtout bien plus qu’un paradis économique ? Dans cette logique, Al-Ahli a donc attiré Édouard Mendy et Riyad Mahrez ; Kalidou Koulibaly est arrivé à Al-Hilal ; Seko Fofana a filé à Al-Nassr ; et N’Golo Kanté et Karim Benzema ont choisi Al-Ittihad.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com