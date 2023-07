information fournie par So Foot • 28/07/2023 à 14:30

Maëlle Lakrar, je crois pas qu’vous connaissez !

Trois sélections de rang, autant de titularisations et la confiance d'Hervé Renard. En l'espace de quelques semaines, la très réservée Maëlle Lakrar a conquis le couloir droit de l'équipe de France en laissant ses performances parler à sa place.

Planter un doublé pour sa première sélection en équipe de France n’est pas forcément signe d’une carrière internationale fructueuse, Marvin Martin et Bafétimbi Gomis ne diront pas le contraire. En revanche, le faire pour sa première avec un nouveau sélectionneur ouvre forcément quelques portes. Convoquée à deux reprises sans être utilisée par Hervé Renard, Maëlle Lakrar a défoncé celle des Bleues, profitant de l’opportunité offerte par le technicien de 54 ans pour claquer deux caramels face à l’Irlande, soit autant que lors de ses cinq dernières saisons en championnat. Une prise de parole soudaine pour cette joueuse de 23 ans, désormais installée dans le couloir droit – même si elle pourrait retrouver l’axe, son poste préférentiel, contre le Brésil ce samedi, suivant la disponibilité de Wendie Renard – et jusque-là plutôt réservée et restée dans l’ombre de la sélection pendant que ses potes Selma Bacha, Melvine Malard ou Sandy Baltimore, championnes d’Europe U19 en 2019 avec elle, venaient s’éclater avec les grandes Bleues pendant les vacances. Mais cet été, tout a changé.

Des actes sans les paroles

Avant ce mois de juillet, la défenseuse du MHSC ne comptait que deux sélections, toutes glanées en début d’année avec Corinne Diacre. Depuis, elle vient d’en enquiller trois de rang, toutes comme titulaires, avant une très probable quatrième face aux Canarinhas , pour s’affirmer comme la solution numéro un dans le couloir droit des Bleues. Tout sauf une surprise pour Cécile Locatelli, qui l’a vue passer chez les U16 françaises : « On n’est jamais certain de l’évolution d’une joueuse, il peut tout arriver dans une carrière, une blessure, des événements qui font que ça contrarie un petit peu l’évolution. Mais en tout cas, elle avait le profil pour arriver au très haut niveau. » Et ce très haut niveau, l’ex-relayeuse le côtoie avant même de sortir de l’adolescence.…

