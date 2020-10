Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron sur les lieux de l'attaque à Conflans-Sainte-Honorine Reuters • 16/10/2020 à 21:32









MACRON SUR LES LIEUX DE L'ATTAQUE À CONFLANS-SAINTE-HONORINE PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron est arrivé vendredi soir à Conflans-Sainte-Honorine, au nord-ouest de Paris, où un professeur a été égorgé dans l'après-midi avant que son agresseur soit abattu quelques minutes plus tard dans la ville limitrophe d'Eragny. Le chef de l'Etat, qui était notamment accompagné du ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, est arrivé au collège du Bois d'Aulne, où il devait rencontrer les équipes avant de s'exprimer. L'enseignant a été égorgé vendredi vers 17h00 et son agresseur est mort sous des balles tirées par la police, a-t-on appris de sources policières. (Rédaction de Paris)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.