MACRON RENCONTRE À VILNIUS L'OPPOSANTE BIÉLORUSSE TSIKHANOUSKAÏA VILNIUS (Reuters) - Emmanuel Macron a rencontré mardi l'opposante biélorusse Svetlana Tsikhanouskaïa à Vilnius au deuxième jour d'une tournée en Lituanie et en Lettonie, montre le compte Telegram officiel de cette dernière. Svetlana Tsikhanouskaïa entend faire savoir au président français qu'elle souhaite l'organisation d'un nouveau scrutin présidentiel dès cette année en Biélorussie, où le président Alexandre Loukachenko est confronté à un mouvement de contestation depuis l'annonce de sa réélection, jugée frauduleuse, a-t-on appris auprès de son entourage. L'opposante va également plaider auprès d'Emmanuel Macron en faveur d'une réaction européenne, l'Union peinant à s'accorder sur l'instauration de sanctions à l'encontre du régime d'Alexandre Loukachenko. (Andrius Sytas; version française Nicolas Delame)

