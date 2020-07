Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron remercie Philippe, indique sa volonté de tracer avec Castex un "nouveau chemin" Reuters • 03/07/2020 à 21:07









MACRON REMERCIE PHILIPPE, INDIQUE SA VOLONTÉ DE TRACER AVEC CASTEX UN "NOUVEAU CHEMIN" PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a déclaré vendredi soir sur Twitter que son nouveau Premier ministre, Jean Castex, et lui-même traceraient "ensemble" le "nouveau chemin" qu'il a proposé aux Français et a remercié Edouard Philippe "pour son engagement et son action". "Bienvenue à Jean Castex qui a désormais la responsabilité de conduire le gouvernement. Ensemble, nous tracerons le nouveau chemin que j'ai proposé aux Français", a tweeté le président. "Je tiens à remercier Edouard Philippe pour son engagement et son action pendant ces trois années. Lui et son gouvernement peuvent être fiers du travail accompli", écrit-il dans un autre tweet. Agé de 55 ans, Jean Castex, personnalité peu connue du grand public chargée récemment de la stratégie de déconfinement en France, a succédé vendredi à Edouard Philippe au poste de Premier ministre. (Henri-Pierre André)

