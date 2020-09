Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron réclame le retour des eurodéputés à Strasbourg Reuters • 28/09/2020 à 18:55









MACRON RÉCLAME LE RETOUR DES EURODÉPUTÉS À STRASBOURG PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a appelé dans une lettre le président du Parlement européen, Davide Sassoli, à reprogrammer dès le mois d'octobre des séances plénières de l'assemblée législative à Strasbourg, où les eurodéputés n'ont plus siégé depuis sept mois pour cause d'épidémie de coronavirus. "Vous avez pris la décision de ne pas tenir la session plénière de septembre à Strasbourg, siège du Parlement européen auquel la France est indéfectiblement attachée. Cette décision, la France la déplore profondément", a écrit le chef de l'Etat français dans ce courrier daté du 23 septembre, et révélé dimanche par les Dernières nouvelles d'Alsace. "La situation sanitaire est certes difficile, mais elle l'est tout autant à Bruxelles qu'à Strasbourg", plaide encore Emmanuel Macron. "Il vous incombe de mettre en œuvre sans délai le retour à la normalité institutionnelle et une reprise des sessions plénières à Strasbourg dès le mois d'octobre", ajoute-t-il. Les règles du Parlement européen prévoient la tenue de douze séances plénières par an à Strasbourg. (Michel Rose, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.