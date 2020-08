Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron demande à la Russie de participer au fonds pour le Liban Reuters • 12/08/2020 à 18:35









MACRON DEMANDE À LA RUSSIE DE PARTICIPER AU FONDS POUR LE LIBAN PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a invité la Russie à participer au mécanisme mis en place il y a trois jours lors d'une visioconférence des donateurs pour le Liban, mercredi lors d'un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, indique l'Elysée. Les participants à cette "Conférence internationale de soutien à Beyrouth et au peuple libanais" se sont engagés dimanche à verser à brève échéance un total de 252,7 millions d'euros pour aider la capitale libanaise après l'explosion meurtrière du 4 août, selon la présidence française. Emmanuel Macron, ajoute l'Elysée dans un communiqué, "a par ailleurs "souligné l'importance pour les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies de travailler ensemble à l'apaisement dans l'intérêt de la stabilité du Liban et de toute la région, et de soutenir la mise en place d'un gouvernement de mission afin de permettre la reconstruction de Beyrouth, la mise en oeuvre des réformes et d'apporter une réponse aux aspirations du peuple libanais". Six jours après l'explosion de milliers de tonnes de nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth, le gouvernement de Hassan Diab a présenté sa démission lundi, le Premier ministre sortant dénonçant une "corruption généralisée". (Bureau de Paris)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.