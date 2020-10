Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron attendu à Bobigny pour une séance de la cellule de lutte contre le repli communautaire Reuters • 20/10/2020 à 10:36









PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron se rendra dans l'après-midi à la Préfecture de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, pour présider une séance de travail de la cellule de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire, annonce mardi le service de presse de l'Elysée. Le chef de l'Etat, dont la visite débutera à 16h00, sera accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, précise-t-il dans un communiqué. (Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

