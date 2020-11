Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron annonce le doublement des effectifs aux frontières Reuters • 05/11/2020 à 13:21









MACRON ANNONCE LE DOUBLEMENT DES EFFECTIFS AUX FRONTIÈRES PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé jeudi un doublement des effectifs des forces de l'ordre françaises aux frontières, qui passeront à 4.800 hommes et femmes, pour lutter contre l'immigration clandestine et renforcer la sécurité. Le chef de l'Etat s'est par ailleurs prononcé pour une refonte en profondeur de l'espace Schengen lors de la présidence française à venir de l'Union européenne. "Nous avons décidé d'intensifier très fortement notre contrôle aux frontières au sein de l'espace Schengen", a-t-il dit en déplacement au Perthus, dans les Pyrénées-Orientales, à la frontière franco-espagnole. (Henri-Pierre André et Jean-Philippe Lefief)

