MACRON AFFIRME SA DÉTERMINATION À OEUVRER POUR LA PAIX AU PROCHE-ORIENT PARIS (Reuters) - Le Président français Emmanuel Macron a affirmé dimanche sur Twitter sa détermination à oeuvrer pour la paix au Proche-Orient. Emmanuel Macron s'est exprimé après avoir eu un entretien avec Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité palestinienne. "La reprise des négociations pour parvenir à une solution juste et respectueuse du droit international reste une priorité", écrit le président français. (Matthieu Protard)

