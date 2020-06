« Ma perte de chiffre d'affaires est considérable »

Le Point donne la parole à des patrons, des employés, des artisans... qui travaillent dans les secteurs les plus touchés par la crise du Covid-19. Pourront-ils la surmonter ? Devront-ils changer de voie, se lancer dans une nouvelle carrière ? La France de 2020 va connaître un profond bouleversement.

« J'ai commencé à sentir que quelque chose ne tournait pas rond en février. J'étais alors à Tucson, aux États-Unis, pour un grand rassemblement de professionnels des minéraux, avec 6 000 vendeurs du monde entier. Or, il y avait très peu de Chinois, beaucoup moins que d'habitude. Puis je rentre à Paris, le 14 février, et les choses commencent à se corser, avec les premiers cas de Covid en Italie, puis dans l'Oise. Curieusement, pourtant, ce mois de février a été le meilleur que la société a jamais fait. Je me dis donc : tout va bien ! Mais quelques jours plus tard, les clients deviennent plus rares, les affaires commencent à décliner, et le dimanche 15 mars, c'est la fermeture administrative. Donc, on arrête tout.

Lire aussi Relance économique : l'Europe patine dangereusement

Évidemment, au début, on ne sait pas trop quoi faire. Je n'ai pas de problème avec ma marchandise, puisque les minéraux ne sont pas périssables ! Mais j'ai dit à mes employés de rester chez eux, et le comptable, très vite, m'a expliqué qu'on pouvait solliciter le dispositif de chômage partiel. Le système est

... Lire la suite sur LePoint.fr