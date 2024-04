Lyon : un miracle au milieu du désert ?

Moribond et promis à l’enfer tout au long de l’automne, Lyon a admirablement relevé la tête depuis le début de l’hiver. Sauvé en championnat, le club rhodanien se prend même à rêver de remporter son premier titre en douze ans pour parachever une saison décidément pas comme les autres.

L’incroyable séquence de joueurs grondés comme des enfants par les Bad Gones après la lourde défaite face au PSG, John Textor qui passe pour un illuminé en affirmant que son club ne court aucun risque de relégation après un nouveau craquage à la maison contre Clermont Foot ou encore l’effondrement contre le FC Lorient après avoir mené 3-1. C’est peu dire que la première partie de saison de l’Olympique lyonnais, sans contestation la pire de l’histoire du club au XXI e siècle, aura été marquée par des scènes de détresse et de chaos. Une période où imaginer les Gones remporter leur premier titre en douze ans ne serait venu à l’esprit de personne. Et pourtant, c’est bien ce qu’espèrent désormais Alexandre Lacazette et ses potes, au matin d’une demi-finale de Coupe de France dont ils sont archifavoris face à Valenciennes.

Miracle, mon beau miracle

Une situation qui tient avant tout à un effet d’aubaine, puisque les clubs de Ligue 1 ne commencent leur parcours dans la plus vieille compétition du football tricolore qu’au mois de janvier. Soit pile au moment où le club rhodanien a commencé à se soigner. Un traitement particulièrement efficace, à base de nouveau changement d’entraîneur début décembre et de mercato ronflant le mois suivant. « C’est assez incroyable, si l’on se souvient du soir de la 14 e journée de championnat, on se dit à ce moment-là que l’avenir de notre club ne semblait pas rose du tout. Les joueurs étaient dos au mur à ce moment-là, mais ils ont réussi à sortir de la zone rouge, puis à entamer la Coupe de France de la meilleure manière possible , s’émerveillait d’ailleurs Pierre Sage, le fameux entraîneur providentiel. Le maintien semblait statistiquement impossible, mais nous l’avons rendu possible. Gagner la Coupe de France serait extraordinaire. »…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com