information fournie par So Foot • 07/02/2024 à 20:30

Lyon se paie Lille et file en quarts

Lyon se paie Lille et file en quarts

Grâce au premier but de Gift Orban, récompensé pour son activité, et avec un Rayan Cherki doublement décisif, l'OL a logiquement fait tomber le LOSC dans son antre (2-1). Le score aurait dû être plus lourd, sans les multiples parades de Lucas Chevalier.

Lyon 2-1 Lille

Buts : Orban (40 e ) et Cherki (47 e ) pour l’OL // Zhegrova (53 e ) pour le LOSC

Contre un LOSC (presque) invincible en Ligue 1, l’Olympique lyonnais a livré un de ses meilleurs matchs de la saison, pour rallier les quarts de finale de la Coupe de France (2-1). Incisifs d’entrée de jeu et concernés de bout en bout, les hommes de Pierre Sage n’ont tout simplement pas laissé les Lillois espérer, à l’instar de l’homme du match côté statistiques : Rayan Cherki. Le regain de forme semble s’installer sur les bords du Rhône.…

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com