Lyon, sale préparation

Encore battu samedi par Crystal Palace (2-0), sa quatrième défaite consécutive dans cette préparation, l‘OL montre qu’il est aussi inquiétant en coulisses que sur le terrain.

Le nouvel OL de John Textor ressemble à l’ancien OL de Jean-Michel Aulas, un peu trop même. Au cœur d’un été mouvementé en interne et marqué par les restrictions imposées par la DNCG, l’Olympique lyonnais mime sur le terrain le bazar en coulisses. Encore battus samedi à Selhurst Park face à Crystal Palace (2-0), les Rhodaniens ont donc conclu leur préparation estivale sur une quatrième défaite consécutive et surtout une quatrième rencontre sans marquer un but. Enfin, pas tout à fait : les Gones ont explosé les U21 du FC Sion, 8-2, dans un match à huis clos même pas retransmis à la télé et divisé en trois tiers-temps de 30 minutes. Dur, dès lors, de donner beaucoup d’importance à ce prolifique succès face aux juvéniles Hélvètes.

Non, rien de rien

L’OL n’a donc gagné qu’un seul de ses cinq vrais matchs de préparation. C’était lors du premier, mi-juillet, face à De Treffers. Une D2 néerlandaise, dont les hommes de Laurent Blanc sont venus à bout en toute fin de partie grâce à un penalty de Jeff Reine-Adélaïde. L’ancien d’Arsenal, indésirable entre Rhône et Saône, est donc le dernier buteur du club avant la reprise de la Ligue 1. Ainsi, c’est peu dire que les Lyonnais n’ont pas été rassurants cet été avec cet ultime revers encaissé contre les Eagles . Une rencontre perdue dans les airs sur deux coups de pied arrêtés, mais qui a aussi illustré les faiblesses du jeu lyonnais : possession stérile, peu de maîtrise, aucun mouvement… Sans les quelques incursions de Rayan Cherki et l’activité incessante du maladroit Maxence Caqueret, le public clairsemé de Selhurst Park aurait été bon pour une sieste. Malgré cette période catastrophique, il faut tout de même rappeler qu’Alexandre Lacazette (légèrement touché à l’adducteur) ou Dejan Lovren (blessé à la cuisse pour tout le mois d’août) n‘étaient pas là et que les préparations sont parfois en trompe-l’œil. En témoigne celle de l’OM il y a un an, qui n’avait remporté qu’un seul de ses cinq matchs avec une attaque quasiment aussi efficace que celle de l’OL. Derrière, les Phocéens ont plutôt effectué une belle saison.…

