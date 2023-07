Lyon mord encore la poussière face au Celta

Et une, et deux, et trois défaites !

Battu par Manchester United (1-0) et le RWD Molenbeek (1-0), l’Olympique Lyonnais a enchaîné un troisième revers ce samedi face au Celta (1-0). Carles Pérez a inscrit le seul but de la rencontre à la 73 e minute. Suite à une sortie d’Anthony Lopes, l’Espagnol a profité de l’apathie de la défense, et notamment de Nicolas Tagliafico, totalement désintéressé, pour ajuster sa frappe. Alexandre Lacazette s’est procuré deux grosses occasions en première période, mais le gardien Ivan Villar s’est interposé sur son tir du gauche (6 e ) puis sur sa tête (14 e ). A noter que Bradley Barcola, qui agite le mercato, est entré en jeu à la 67 e minute et a disputé toute la fin du match. L’OL aura une chance de boucler sa prépa d’une manière un peu plus positive samedi prochain contre Crystal Palace.…

QB pour SOFOOT.com