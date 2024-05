Lyon-Barcelone, meilleures ennemies ?

Lyonnaises et Barcelonaises se retrouvent pour la troisième fois en finale de Ligue des champions ce samedi (18h), après celles de 2019 (4-1) et de 2022 (3-1) dont les Fenottes sont à chaque fois sorties vainqueurs. La tendance semble pourtant s’être inversée dans les esprits des observateurs, au point de faire du Barça le favori au titre suprême ?

La statistique est édifiante : en cinq confrontations, l’OL a toujours battu le FC Barcelone. Ce sont pourtant bien les coéquipières d’Alexia Putellas qui sont données favorites pour la troisième finale de Ligue des champions opposant les deux équipes, qui se jouera ce samedi dans un San Mamés plein à craquer (50 000 personnes attendues) et largement acquis à la cause des Catalanes. La réalité de la saison a pris le dessus sur les chiffres et l’histoire, le Barça s’étant mué en véritable rouleau compresseur sur les scènes nationale et européenne ces dernières années, banalisant presque le palmarès gargantuesque des Lyonnaises.

Un développement express pour combler l’écart

En tant que place forte du foot féminin depuis de nombreuses années, Lyon disposait d’une avance considérable sur Barcelone dans le domaine. Les Blaugrana ont travaillé de manière spectaculaire pour réduire l’écart et se retrouver au sommet de la pyramide européenne. L’équipe aujourd’hui dirigée par Jonatan Giráldez partait de loin, de très loin. Ce n’est qu’en 2015 que les joueuses barcelonaises ont obtenu le statut professionnel, à la suite de l’arrivée de Markel Zubizarreta, fils d’Andoni, à la tête de la gestion de la section féminine. À l’époque, le FCB fait figure de pionnier en Espagne… onze ans après la professionnalisation de l’OL.…

Propos d’Elise Bussaglia reccueillis par LB

Par Léna Bernard, à Bilbao pour SOFOOT.com