LVMH N'EXCLUT PAS UNE BAISSE DE 10% À 20% DE SES VENTES AU T1 PARIS (Reuters) - LVMH a déclaré vendredi qu'il était trop tôt pour évaluer l'impact financier des fermetures de sites liées à la pandémie de coronavirus en cours mais n'a pas exclu une chute de 10% à 20% de ses ventes au premier trimestre par rapport à la même période de 2019. Dans un communiqué publié à l'occasion de la publication de son rapport annuel, le numéro un mondial du luxe évoque "un contexte particulièrement incertain" et explique ne pas pouvoir chiffrer à ce stade l'impact des mesures prises pour lutter contre la pandémie "sans connaître le calendrier de retour à la normale" dans les pays concernés. Il précise qu'il publiera le 16 avril ses ventes consolidées du premier trimestre. "Ce chiffre n'est pas connu aujourd'hui mais on peut raisonnablement supposer qu'il baissera dans une fourchette comprise entre 10 et 20 % par rapport à l'an dernier", ajoute le communiqué. (Marc Angrand, édité par Nicolas Delame)

