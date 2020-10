Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH et Tiffany discutent d'une réduction de prix, selon des sources proches du dossier Reuters • 27/10/2020 à 16:41









LVMH ET TIFFANY DISCUTENT D'UNE RÉDUCTION DE PRIX, SELON DES SOURCES PROCHES DU DOSSIER (Reuters) - LVMH et Tiffany négocient actuellement en vue de conclure un nouvel accord de rachat du joaillier américain par le géant français du luxe dans une fourchette de prix de 131 à 134 dollars par action, a-t-on appris de plusieurs sources proches du dossier mardi. L'accord de rachat conclu fin 2019 prévoyait un prix d'achat de 135 dollars par action. LVMH et Tiffany sont en conflit depuis que le groupe dirigé par Bernard Arnault a annoncé début septembre qu'il ne pouvait pas "en l'état" mener à bien son projet de rachat, reprochant à l'américain des erreurs de gestion et des performances commerciales insuffisantes. Chacun d'eux a engagé une procédure judiciaire contre l'autre. (Greg Roumeliotis, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

