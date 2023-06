Lukeba, ma che bella

Castello LUKEBA of France during the U21 EURO 2023, match between Norway and France on June 25, 2023 at Stadionul Dr. Constantin Radulescu, in Cluj-Napoca, Romania. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport )

Taulier des Bleuets depuis le début de cet Euro Espoirs, le Lyonnais a même pris l'habitude de sauver les siens dans le temps additionnel lors de chaque rencontre.

Cette fois-ci, on est sûr qu’il n’a pas mis la main. Et c’est bien avant la ligne qu’il a réalisé son intervention. Ce dimanche contre la Norvège, Castello Lukeba a de nouveau sauvé les deux points de la victoire en faveur de l’équipe de France Espoirs, dans le temps additionnel, en jouant les derniers remparts à la place de Lucas Chevalier. Kristoffer Klaesson (le portier scandinave, monté sur le dernier corner de la partie) et Seedy Jatta ont ainsi été écœurés par l’héroïsme du Gone à la 94 e minute, tout comme l’Italien Raoul Bellanova l’avait été trois jours plus tôt sur un coup de tête à la 92 e , lors de l’entrée en lice des Bleuets dans cet Euro Espoirs.

<iframe loading="lazy" title="Résumé : OLISE libère les BLEUETS face à la Norvège" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/4HA94iIegvM?start=574&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>…

Propos de Castello Lukeba via RMC Sport et beIN SPORTS

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com