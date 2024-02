information fournie par So Foot • 11/02/2024 à 11:43

Lukas Podolski régale encore en Pologne

Il existe des joueurs dont le nom fait toujours plaisir à entendre.

Et Lukas Podolski en est l’un des fiers représentants. Pensionnaire du Górnik Zabrze, en première division polonaise, l’attaquant de 38 ans continue en effet de distribuer les bonbons sur les pelouses d’Ekstraklassa. À l’image de son but inscrit ce samedi soir, sur la pelouse du Piast Gliwice (victoire 1-3). Décalé à une vingtaine de mètres du but, l’Allemand s’est chargé d’envoyer son missile du gauche dans la lucarne de Karol Szymański, pour inscrire son troisième pion en quinze matchs de championnat. Le deuxième consécutif.…

AB pour SOFOOT.com