Lukas Aubin : « Le Cameroun à Moscou, un gros coup pour la Russie »

Russie-Cameroun à Moscou et Russie-Kenya à Antalya : voilà le programme d'octobre pour la Sbornaya , interdite de compétitions internationales et qui n’avait affronté que des sélections asiatiques depuis l'invasion de l’Ukraine en février 2022. Lukas Aubin, directeur de recherches à l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS) et auteur de Sportokratura sous Vladimir Poutine , explique pourquoi les Russes se tournent aussi vers l’Afrique.

Depuis l’invasion de l’Ukraine, la sélection russe n’a joué que des matchs amicaux, toujours contre des adversaires asiatiques. Avec le Cameroun et le Kenya, les 12 et 16 octobre prochains, la Sbornaya va changer ses habitudes…

Il n’était pas illogique que la Russie, suspendue par la FIFA et l’UEFA, cherche malgré tout à exister et à jouer des matchs amicaux. En 2022 et 2023, elle a affronté le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, le Kirghizistan, l’Iran et l’Irak. Autrement dit, des sélections dont les pays sont des alliés de Moscou. Il y a certes des anciennes républiques soviétiques dans cette liste, mais beaucoup d’autres, comme les pays baltes ou la Géorgie, par exemple, n’accepteront jamais d’affronter la Russie. Si la Russie veut trouver des adversaires pour des matchs amicaux, ce n’est pas difficile : il reste le Bélarus en Europe, le Venezuela en Amérique du Sud, la Chine, la Corée du Nord, le Turkménistan ou encore l’Inde en Asie. Il me semble évident que choisir le Cameroun et le Kenya est tout sauf un hasard.…

Propos recueillis par Alexis Billebault pour SOFOOT.com