Luka Modric déclare sa flamme au Real Madrid

Cœur blanc.

Madrilène depuis plus de onze ans, Luka Modrić a tout gagné avec le Real Madrid, dont il a brillamment écrit l’histoire. « Le Real Madrid est tout pour moi , a-t-il confié dans une interview souvenirs pour les médias du club. Il fait partie de ma vie, de ma famille et de mon mode de vie. Je suis né en Croatie, mais je suis ici depuis 11 ans et je me sens chez moi. Je suis reconnaissant pour tout ce que je vis dans le meilleur club de l’histoire du football. » …

TB pour SOFOOT.com