Luka Elsner : « On s’inscrit dans l’histoire d’un club mythique »

La puissance (du port) du Havre.

Le titre enfin en poche, Luka Elsner n’a pas caché sa joie après le succès du Havre face à Dijon : « C’est la récompense de onze mois de travail acharné, avec un ensemble constitué au dernier moment, comme ça. On ne savait pas trop où on allait et on finit en apothéose à la maison. Quel chemin parcouru, quelle fierté aussi d’avoir fait vibrer cette ville, qui a retrouvé une âme sportive, footballistique. » Le HAC s’apprête ainsi à retrouver la Ligue 1 pour la première fois depuis 14 ans. « On s’inscrit dans l’histoire d’un club mythique, on rajoute une ligne, et on emmène tout un peuple derrière nous, ça, c’est le plus beau , a embrayé le Slovène en conférence de presse. On clôt un chapitre de la meilleure manière qui soit, il nous appartient d’en écrire un nouveau. » …

FP pour SOFOOT.com