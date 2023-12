information fournie par So Foot • 11/12/2023 à 18:25

Luiz Gustavo débarque à São Paulo

Luiz Gustavo est de retour au bercail.

À peine le championnat se termine que São Paulo s’active déjà sur le marché des transferts. Le club pauliste a ainsi signé Luiz Gustavo, laissé libre par Al-Nassr depuis l’été 2023. Chez les Tricolor Paulista , l’ancien Marseillais de 36 ans retrouvera James Rodríguez et l’ex-Parisien Lucas Moura. Son contrat court jusqu’en juin 2024. « Ma carrière a toujours été pleine de défis et São Paulo m’en offrira un autre. Je suis heureux et motivé de faire partie du projet de ce club. J’ai hâte d’avoir mon premier contact avec les fans de Morumbi (le nom du quartier du SPFC, NDLR) », a déclaré le Brésilien dans un communiqué.…

LP pour SOFOOT.com