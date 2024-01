information fournie par So Foot • 14/01/2024 à 00:27

Luis Suárez : « Messi, Alba, Busquets et moi rêvions de prendre notre retraite à Barcelone »

Les flashbacks.

À l’occasion de sa présentation en tant que nouveau joueur de l’Inter Miami ce samedi, Luis Suárez s’est souvenu de ses années passées au FC Barcelone avec Leo Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets. Les quatre compères tous réunis en Floride ont vécu leur premier entraînement ensemble aujourd’hui. « Je n’imaginais pas que nous serions à nouveau ensemble parce que je pensais que Leo finirait sa carrière au Barça. En 2019, nous imaginions tout gagner à Barcelone et nous rêvions d’y prendre notre retraite. D’abord je suis parti et ensuite ils sont tous partis après moi », regrette l’Uruguayen.…

