Luis Suárez, l’ancien Ballon d’or, est décédé

Le départ d’un monument.

Non, il ne s’agit pas de l’attaquant uruguayen, mais bien de la légende Luis Suárez, le Ballon d’or 1960, qui s’est éteint ce dimanche 9 juillet à Milan à l’âge de 88 ans. Né à La Corogne, le seul Espagnol à avoir remporté le Ballon d’or a commencé sa carrière au Deportivo avant de rallier le FC Barcelone. Avec les Blaugrana , le milieu glanera deux Liga et deux Coupes d’Espagne. « Luisito » continuera d’écrire sa légende à l’Inter Milan, club avec lequel il sera champion d’Italie (1963, 1965 et 1966) et vainqueur de la Coupe d’Europe (1964 et 1965). Après plus de 328 matchs avec les Nerazzurri , qu’il coachera après sa carrière, Suárez jouera trois ans à la Sampdoria avant de mettre un terme à sa carrière en 1973.…

TM pour SOFOOT.com