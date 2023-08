information fournie par So Foot • 20/08/2023 à 19:23

Luis Rubiales a embrassé une joueuse pendant les célébrations de l'Espagne

Incompréhension en Espagne.

A peine championnes du monde, les Espagnoles ont vu la fête tourner à la polémique à cause de Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole, et de ses gestes déplacés pendant la remise du trophée aux joueuses. Très démonstratif et tactile avec les nouvelles championnes du monde, Luis Rubiales s’est même permis d’embrasser Jenni Hermoso, l’attaquante espagnole, alors qu’aucune relation n’est connue entre les deux.…

AH pour SOFOOT.com