Luis Fernandez : « En 1984, rien ne pouvait nous arrêter »

Après un Mondial 1982 aussi encourageant que traumatisant, l’équipe de France aborde l’Euro 1984 à domicile avec un nouveau statut à confirmer, celui de favori. Luis Fernandez porte le maillot bleu pour sa première compétition internationale et se souvient d’une génération dorée portée par les deux Michel, Platini et Hidalgo.

On fête les 40 ans cette année, mais quel est ton premier souvenir lié à l’Euro 1984 ?

C’est le match contre le Danemark en ouverture. On gagne 1-0, mais c’était un match extrêmement laborieux. On était hyperattendus parce qu’on était pays organisateur et qu’on sortait de la belle Coupe du monde 1982. Personnellement, je n’y étais pas donc j’avais aussi cette pression sur mes épaules. On n’a pas pris le Danemark de haut, mais on avait peut-être les genoux qui tremblaient un peu au début face à ces sacrés combattants. Finalement, cette victoire nous lance pour l’Euro qu’on connaît.…

Propos recueillis par Enzo Leanni, avec Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com