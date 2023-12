Luis Enrique veut des renforts cet hiver

Un hiver rouge dans le sens des arrivées ?

Présent en conférence de presse à la veille du déplacement parisien à Lille, Luis Enrique est largement revenu sur la qualification du Paris Saint-Germain en Ligue des champions cette semaine. Et sur son affirmation que l’équipe serait meilleure d’ici le mois de février. « Je suis optimiste sur l’amélioration de l’équipe, on a eu un groupe qui était le plus compliqué de la compétition. On parle d’une équipe largement au-dessus dans le domaine offensif : possession, occasions de buts, tirs, expected goals… Le football mettra chacun à sa place , a affirmé le technicien espagnol face à la presse. Le mercato d’hiver est toujours très compliqué, mais nous sommes toujours ouvert à améliorer notre effectif, il est possible que des joueurs viennent. »…

TB pour SOFOOT.com